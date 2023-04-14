Самые популярные отговорки для прогула - российский рейтинг оправданий

Каждый шестой россиянин признался, что обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Самыми популярными отговорками для прогула стали проблемы со здоровьем или семейные дела. Это показал опрос одного из онлайн-сервисов, участие в нем приняли почти три тысячи человек. Так, некоторые сотрудники могут не выйти на работу из-за отсутствия настроения, нехватки мотивации или нежелания браться за определенные задачи. Чаще всего прогуливают юристы, а также россияне, занятые в сфере PR, рекламы и маркетинга.