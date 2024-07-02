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Самые популярные сферы деятельности у белорусской молодежи - называем, что входит топ-5
Молодежь в Беларусилюбит учиться и развивать свой личностный потенциал. По данным Белстата, в 166 учреждениях профессионально-технического образования в этом учебном году получали профессию свыше 63 тыс. учащихся, из них более 66 % приходится на парней, сообщает1Prof.by.
В 224 колледжах на уровне среднего специального образования практически наблюдается паритет. Выбор в пользу среднего специального образования сделали 113 тыс. молодых людей. Из них на долю леди приходится 52 % учащихся, на долю джентльменов - 48 %.
Ценится в стране и высшее образование. Качественную подготовку специалистов в Беларуси осуществляют 49 вузов, где в 2023/2024 учебном году обучались почти 233 тыс. студентов и магистрантов, из них свыше 52 % занимают девушки.
Топ-5 молодежных сфер деятельности
Как свидетельствуютданные Белстата, среди занятого населения в возрасте от 15 до 74 лет доля трудящейся молодежи составляет свыше 18 %. Почти 97 % молодых людей являются наемными работниками и лишь около 3 % решили попробовать себя в статусе самозанятых.
Отрадно, что от общего числа руководителей по стране 10,3 % составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, из них почти 54 % руководящих постов занимают леди, оставшиеся 46 % - джентльмены.
Самыми популярными сферами деятельности у белорусской молодежи являются:
- услуги по временному проживанию и питанию - в этом направлении строят карьеру почти 41 % занятых молодых людей;
- информацияи связь - 32,5 %;
- госуправление - почти 27 %;
- оптоваяи розничнаяторговля, ремонтавтомобилей и мотоциклов - почти 22 %;
- научнаяи техническаядеятельность -21 %.
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