Самые популярные сферы деятельности у белорусской молодежи - называем, что входит топ-5

Молодежь в Беларусилюбит учиться и развивать свой личностный потенциал. По данным Белстата, в 166 учреждениях профессионально-технического образования в этом учебном году получали профессию свыше 63 тыс. учащихся, из них более 66 % приходится на парней, сообщает1Prof.by.

В 224 колледжах на уровне среднего специального образования практически наблюдается паритет. Выбор в пользу среднего специального образования сделали 113 тыс. молодых людей. Из них на долю леди приходится 52 % учащихся, на долю джентльменов - 48 %.

Ценится в стране и высшее образование. Качественную подготовку специалистов в Беларуси осуществляют 49 вузов, где в 2023/2024 учебном году обучались почти 233 тыс. студентов и магистрантов, из них свыше 52 % занимают девушки.

Топ-5 молодежных сфер деятельности

Как свидетельствуютданные Белстата, среди занятого населения в возрасте от 15 до 74 лет доля трудящейся молодежи составляет свыше 18 %. Почти 97 % молодых людей являются наемными работниками и лишь около 3 % решили попробовать себя в статусе самозанятых.

Отрадно, что от общего числа руководителей по стране 10,3 % составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, из них почти 54 % руководящих постов занимают леди, оставшиеся 46 % - джентльмены.

Самыми популярными сферами деятельности у белорусской молодежи являются: