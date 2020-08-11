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Самые популярные специальности в БарГУ и ПГУ

Самая популярная специальность в самом молодом вузе страны - "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций". Далее следуют технологии и переработка рыбной продукции и завершает тройку лидеров предпочтений среди абитуриентов Полесского государственного маркетинг.

В Барановичском государственном университете пользуется спросом практическая психология

В Барановичском государственном университете пользуется спросом практическая психология - сюда претендовало 4 человека на место. Далее идет электронный маркетинг - здесь конкурс составил 3 человека на место, в топе также информационные системы и технологии и современные иностранные языки. Всего же в этом году в университетах страны появилось 20 новых специальностей. Зачисление студентов на платную форму обучения продлится до 17 августа.

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