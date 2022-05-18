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Самые посещаемые музеи Беларуси - Брестская крепость и Музей истории Великой Отечественной войны
Сегодня Международный день музеев. Его стали отмечать с 1977 года благодаря Московскому музею изобразительных искусств имени Пушкина. Всего в мире насчитывают более ста тысяч хранилищ памяти. Самый посещаемый с продажей в 10 миллионов билетов в год - это Лувр.
Что касается Беларуси, сегодня у нас 152 государственных музея. Для сравнения: в 1970-м их было 48, а за 6 лет до распада Советского Союза - 98. Большая часть открылась уже в суверенной стране.
Факт
Что храним и сколько предметов возвели в ранг ценностей нации? Сегодня это более чем 3,5 млн экспонатов.
Есть тройка музеев, к которым можно добавить определение "крупнейший". Так, самый многочисленный "сундук сокровищ" - в Национальном историческом более 400 тысяч ценностей. Крупнейшее собрание именно картин - в Национальном художественном более 30 тысяч произведений. В топе и Музей истории Великой Отечественной войны, в котором больше всего военных экспонатов.
Есть и список самых посещаемых музеев страны. Чаще всего туристов можно увидеть в Брестской крепости. На втором месте Музей истории Великой Отечественной войны. Замыкает тройку музейный дуэт - комплексы в Мире и Несвиже.
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