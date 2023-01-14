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Самые распространенные детские травмы зимой назвал врач

Самые распространенные детские травмы зимой назвал врач

Санки, лыжи, коньки, тюбинг. Существуетстатистика, что именно зимой детский травматизм увеличивается почти на треть. Об этом пишет sb.by.

Pаведующий детским травматолого-ортопедическим отделением городской клинической больницы № 6 г. Минска Андрей Деменцов рассказал, какова самая распространенная причина таких происшествий зимой.
За гололедный период в детское травматолого-ортопедическое отделение городской клинической больницы № 6 г. Минска обратились 30 детей.
"Травмы дети получили из-за скольких дорог, неудачного выбора обуви. Также частично дети травмировались из-за катания на самоорганизовавшихся горках. Чаще всего при падении дети травмировали кости конечностей: длиннотрубчатые кости ног и длиннотрубчатые кости рук. Часть детей получили компрессионные переломы позвонков", - отметил доктор.

Фото:pixabay.com

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