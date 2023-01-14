Самые распространенные детские травмы зимой назвал врач

Санки, лыжи, коньки, тюбинг. Существуетстатистика, что именно зимой детский травматизм увеличивается почти на треть. Об этом пишет sb.by.



Pаведующий детским травматолого-ортопедическим отделением городской клинической больницы № 6 г. Минска Андрей Деменцов рассказал, какова самая распространенная причина таких происшествий зимой.

За гололедный период в детское травматолого-ортопедическое отделение городской клинической больницы № 6 г. Минска обратились 30 детей.

"Травмы дети получили из-за скольких дорог, неудачного выбора обуви. Также частично дети травмировались из-за катания на самоорганизовавшихся горках. Чаще всего при падении дети травмировали кости конечностей: длиннотрубчатые кости ног и длиннотрубчатые кости рук. Часть детей получили компрессионные переломы позвонков", - отметил доктор.



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