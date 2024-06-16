Самые распространенные нарушения среди мотолюбителей назвали в милиции

Превышение скорости и пренебрежение правилами маневрирования входят в число наиболее распространенных нарушений, допускаемых мотоциклистами, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на МВД.

Другие нередко встречающиеся у этой категории водителей случаи отступления от правил связаны с передвижением без мотошлема и управлением техникой без прав или в состоянии опьянения. В этом же ряду- перевозка человека в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла или большего числа пассажиров, чем это предусматривают технические характеристики транспортного средства.

Вмилиции отметили, что по всей Беларуси сотрудники дорожно-патрульной службы продолжают контролировать соблюдение ПДД мотолюбителями. Организованы отработки населенных пунктов и прилегающих к ним автодорог. Применяется гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе мотопатрулями. Не оставлены без внимания и места массового отдыха.

Также проводится профилактическая и разъяснительная работа, направленная на повышение культуры вождения как среди участников официальных мотоклубов и движений, так и среди индивидуальных владельцев двухколесной техники.