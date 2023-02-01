Самые распространенные онкологические заболеваниях у детей назвала врач

Лидирующими онкологическими заболеваниями у детей остаются лейкозы, на втором месте находятся опухоли центральной нервной системы, на третьем - лимфомы. Об этом пишет БелТА со ссылкой на слова заместителя директора по организационно-методической работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марины Борисевич.

"Онкологическая патология в детском возрасте отличается от онкологических заболеваний у взрослых. Представлена она 12 нозологическими группами. Лидирующими онкологическими заболеваниями в детском возрасте по-прежнему остаются лейкозы, на втором месте находятся опухоли центральной нервной системы, на третьем - лимфомы. Эта тройка из года в год демонстрирует свой вклад в заболеваемость злокачественными заболеваниями в детском возрасте", - рассказала Марина Борисевич.

Детский возраст - это период от 0 до 18 лет, то есть врачи центра сталкиваются как с пациентами в период новорожденности, так и с пациентами, которые перешагивают 18-летний рубеж и относятся уже к категории молодых взрослых.

С 2010 года РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии оказывает специализированную медицинскую помощь в том числе и молодым взрослым. "Это некоторые категории пациентов с некоторыми заболеваниями. В частности, пациенты с острым лимфобластным лейкозом поступают к нам в центр на лечение до 30 лет. Плюс еще некоторые нозологии, которые мы тоже берем на себя и лечим их по детским протоколам, поскольку они доказали свою лучшую эффективность по сравнению со взрослыми протоколами лечения", - отметила специалист.

