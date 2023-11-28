Самые распространенные причины переедания назвала нутрициолог

Наверняка, каждый из нас хотя бы раз чувствовал тяжесть в животе от того, что съедал слишком много. Но что если человек переедает изо дня в день?



Переедание для многих людей стало самой настоящей проблемой. Причин тому, что человек съедает больше, чем нужно его организму, может быть несколько. О некоторых из нихрассказалаврач-нутрициолог Юлия Демьянович. Причины переедания публикует sb.by.

Переедание - серьезная проблема, с которой сталкиваются многие.