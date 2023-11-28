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Самые распространенные причины переедания назвала нутрициолог

Самые распространенные причины переедания назвала нутрициолог

Наверняка, каждый из нас хотя бы раз чувствовал тяжесть в животе от того, что съедал слишком много. Но что если человек переедает изо дня в день?

Переедание для многих людей стало самой настоящей проблемой. Причин тому, что человек съедает больше, чем нужно его организму, может быть несколько. О некоторых из нихрассказалаврач-нутрициолог Юлия Демьянович. Причины переедания публикует sb.by.
Переедание - серьезная проблема, с которой сталкиваются многие.

Кто-то просто любит вкусно поесть. В этом плане удовольствие - одна из основных причин переедания. Реальность такова, что в современном мире человек сталкивается с большим количеством стрессов, серьезными объемами работы.

Плюс пришли холода, многие люди почувствовали депрессивное состояние. Из-за этого на еду возлагают больше, чем она должна давать, хотят получить от нее удовольствие. Причина может заключаться в стрессе, когда мы не знаем, как по-другому с ним справляться.

"Изобилие сладостей в магазинах, маркетинг усиливают проблему переедания", - отметила нутрициолог.

Она также добавила, что проблема также может быть связана с гормональным фоном. Насыщение и голод связаны с гормонами. Когда в организме разлад, это тоже может приводить к перееданию.

"Еще одна возможная причина - привычка употреблять пищу во время просмотра телевизора, использования гаджетов, чтения книги. Наш ум в этот момент отвлечен, переесть очень просто", - подчеркнула Юлия Демьянович.

Фото:pixabay.com

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