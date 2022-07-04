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Резонансные факты июня в новом выпуске "Понятной политики"

Запад боится любой правды и активно зачищает медийное поле. Агрессия Польши и тюремные сроки для журналистов в Европе - тому наглядное подтверждение.

Кто бежит от репрессий и просит укрытия в Беларуси? Громкое признание Порошенко и американский "конвейер лжи", а также беглые о своих выдумках и эмоциях. В "Понятной политике" самые резонансные факты июня. Смотрите 4 июля после "Панорамы".

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