Резонансные факты июня в новом выпуске "Понятной политики"

Запад боится любой правды и активно зачищает медийное поле. Агрессия Польши и тюремные сроки для журналистов в Европе - тому наглядное подтверждение.



Кто бежит от репрессий и просит укрытия в Беларуси? Громкое признание Порошенко и американский "конвейер лжи", а также беглые о своих выдумках и эмоциях. В "Понятной политике" самые резонансные факты июня. Смотрите 4 июля после "Панорамы".