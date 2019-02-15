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Самые резонансные события недели сегодня вечером в программе "Клуб редакторов"

Руководители крупнейших СМИ обсуждают топ-новость недели - серию встреч лидеров двух стран в Сочи. Почему дружеский диалог оказался не интересен любителям "желтых" заголовков? И кто ради красного словца готов жертвовать смыслом? Как всегда яркая дискуссия на профессиональные темы в "Клубе редакторов".

Пароли, которые уже стали явью: крупный информационный портал попал в поле зрения Фемиды. Кто пытается судебный процесс без камер отыграть на камеру? Все самые резонансные события недели без купюр сразу после "Панорамы".

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