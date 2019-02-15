Самые резонансные события недели сегодня вечером в программе "Клуб редакторов"

Руководители крупнейших СМИ обсуждают топ-новость недели - серию встреч лидеров двух стран в Сочи. Почему дружеский диалог оказался не интересен любителям "желтых" заголовков? И кто ради красного словца готов жертвовать смыслом? Как всегда яркая дискуссия на профессиональные темы в "Клубе редакторов".