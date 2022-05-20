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Самые счастливые годы, потому что беззаботные - Лукашенко рассказал пионерам о своем детстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения поделился воспоминаниями о своем детстве, сообщает БелТА.
Прежде всего глава государства поздравил ребят и их родителей, а также дедушек и бабушек с праздником. "Вы еще совсем маленькие, но, можно сказать, стоите у истоков возрождения пионерской организации настоящей. Эти годы у нас будут активными. Поэтому вы у истоков", - заявил Александр Лукашенко.
На встрече Президент рассказал о своем детстве. По его словам, оно пришлось на расцвет пионерского движения. "Я даже помню, когда мне вручали красный пионерский галстук и учили завязывать узел, - поделился воспоминаниями глава государства. - Это были самые счастливые годы, потому что беззаботные".
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