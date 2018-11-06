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В Минске выбрали студента года

Участники мероприятия - 11 финалистов отборочных туров ведущих столичных вузов. Критерий отбора - не только отличные успехи в учебе, но и активное участие в общественной жизни. В течение двух недель лучшие студенты Минска готовились к конкурсу: мастер-классы по сценической речи, фотосессии. Кроме того, участники посещали детские дома.

Среди 11 лучших студентов жюри выбрало 4 финалиста, которые представят Минск в финале этого республиканского конкурса.

У победителей городского этапа еще есть время подготовиться к республиканскому финалу конкурса, который, пройдет 22 ноября.

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