В Минске выбрали студента года

Участники мероприятия - 11 финалистов отборочных туров ведущих столичных вузов. Критерий отбора - не только отличные успехи в учебе, но и активное участие в общественной жизни. В течение двух недель лучшие студенты Минска готовились к конкурсу: мастер-классы по сценической речи, фотосессии. Кроме того, участники посещали детские дома.