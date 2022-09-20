Самые способные и талантливые школьники Минска получили награды

Стимул к новым успехам в учебе, мотивация к творческим проектам и достижениям - в Минском государственном дворце детей и молодежи отметили лучших школьников столицы. 100 юношей и девушек - участники и победители международных конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований. Самые талантливые получили дипломы и премии от Минского городского Совета депутатов.