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Самые способные и талантливые школьники Минска получили награды
Стимул к новым успехам в учебе, мотивация к творческим проектам и достижениям - в Минском государственном дворце детей и молодежи отметили лучших школьников столицы. 100 юношей и девушек - участники и победители международных конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований. Самые талантливые получили дипломы и премии от Минского городского Совета депутатов.
Ежегодная церемония стала хорошей традицией, которая существует уже более 15 лет. В следующем году планируется увеличить число премий.
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