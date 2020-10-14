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Самые теплые и искренние слова в адрес женщин звучали сегодня в Могилеве

В области продолжается и работа по реализации дополнительной меры поддержки семей - начисляется семейный капитал. Досрочно эти деньги уже использовали 2 100 семей.

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