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Самые теплые слова и пожелания звучат в День матери - в Беларуси стартует Неделя родительской любви
14 октября теплые слова и пожелания получают те, кто дарит жизнь, любит, воспитывает и направляет по жизни. В Беларуси отмечают День матери. С праздником белорусок поздравил наш Президент. "Сердечно благодарю каждую из вас за чуткость, терпение и заботу о благополучии семьи и уюте домашнего очага", - отметил Александр Лукашенко.
Всего в нашей стране почти 4 млн 60 тыс. женщин. Больше половины представительниц прекрасного пола в браке, проживают в городе и имеют высшее или среднее специальное образование. Почти 50 % женщин родили двоих детей. Кстати, в рейтинге самых комфортных для материнства стран наше государство занимает 25-ю позицию.
Сегодня в Беларуси 123 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 400 тыс. детей. Самыми многодетными являются Брестская и Минская области. Наша страна активно выступает в защиту семьи и семейных ценностей. Одна из значимых мер поддержки - семейный капитал. С 2020 года предоставлено право досрочного использования его средств по самым важным для семьи направлениям: улучшение жилищных условий, получение платных медицинских и образовательных услуг. На сегодняшний день уже более 131 тыс. многодетных семей воспользовалась средствами семейного капитала.
Стартует Неделя родительской любви
В этом году приняты новые изменения в Трудовой кодекс, которые также расширяют гарантии работающих родителей с тремя и более детьми или воспитывающих ребенка с инвалидностью. Так, с 1 января 2024-го у них появится возможность вместо свободного дня в неделю выбрать сокращение работы или смены на один час. Удобными будут и новые подходы к дистанционной работе. К слову, сегодня стартует Неделя родительской любви. В следующую субботу, 21 октября, в Беларуси отметят День отца.