Самые теплые слова и пожелания звучат в День матери - в Беларуси стартует Неделя родительской любви

Всего в нашей стране почти 4 млн 60 тыс. женщин. Больше половины представительниц прекрасного пола в браке, проживают в городе и имеют высшее или среднее специальное образование. Почти 50 % женщин родили двоих детей. Кстати, в рейтинге самых комфортных для материнства стран наше государство занимает 25-ю позицию.



Сегодня в Беларуси 123 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 400 тыс. детей. Самыми многодетными являются Брестская и Минская области. Наша страна активно выступает в защиту семьи и семейных ценностей. Одна из значимых мер поддержки - семейный капитал. С 2020 года предоставлено право досрочного использования его средств по самым важным для семьи направлениям: улучшение жилищных условий, получение платных медицинских и образовательных услуг. На сегодняшний день уже более 131 тыс. многодетных семей воспользовалась средствами семейного капитала.