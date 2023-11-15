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Самые яркие моменты экскурсий во Дворце Независисимости, который посетили представители фонда соцзащиты населения со всех регионов страны

Дворец Независимости - это не просто официальная площадка Беларуси, а прежде всего символ единства, который отражает трудолюбие и духовность белорусского народа.

Чтобы увидеть, где и прочувствовать, как проходят важнейшие политические события, во Дворец Независимости приехали гости практически со всех регионов. Это представители фонда соцзащиты населения. В этом году структуре 30 лет. А экскурсия - своего рода подарок для коллектива. Зал торжественных церемоний помнит инаугурации Президента и молодежные балы, хранит уникальную реликвию (первую полную копию слуцкого пояса 18-го века). И хоть меньше остальных мелькает в рабочем графике Президента, Зал торжественных церемоний - самый узнаваемый среди гостей.

Это очень знаковое место для любого белоруса, потому что это является символом незыблемости, суверенности, белорусской государственности. Быть гостем Дворца Независимости - это волнительно в первую очередь и очень почетно.
Галина Кравченко, главный специалист Гомельского областного управления фонда соцзащиты населения министерства труда и соцзащиты Беларуси

Встречи в широком и узком составах, расширенные совещания, вручение государственных наград и верительных грамот. Зал, который принимает иностранных послов, единственный во Дворце, где разместили зеркала. Архитекторы посчитали, что этот элемент дополнит образ гостевой комнаты. Важный факт, который традиционно не оставляет гостей равнодушными, практически все сделано белорусами и из белорусского.

Когда ты понимаешь, насколько важные встречи, моменты белорусского государства проходят именно здесь, эти пространства открываются простым людям, вот как мы сегодня здесь, на экскурсии, для того, чтобы все увидели, насколько мы богаты, духовны и насколько душа белорусская вложена в эти здания и эти пространства.
Ольга Максименко, первый замначальника Витебского областного управления фонда соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси
Возникает чувство гордости за наших белорусских строителей, которые приложили руку к созданию такого объекта, действительно, это символ нашей республики. Ты как будто бы соприкасаешься с историей, сам ощущаешь себя участником событий, которые происходили, особенно Зеленый зал.
Андрей Башметов, начальник Витебского областного управления фонда соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси

А это еще одна группа - представители молочной отрасли. Гости не скрывали своих впечатлений от увиденного. К слову, сегодня Дворец Независимости, открытый для экскурсий по личному распоряжению Президента, посетили более 200 человек.

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