Самые яркие моменты экскурсий во Дворце Независисимости, который посетили представители фонда соцзащиты населения со всех регионов страны

Когда ты понимаешь, насколько важные встречи, моменты белорусского государства проходят именно здесь, эти пространства открываются простым людям, вот как мы сегодня здесь, на экскурсии, для того, чтобы все увидели, насколько мы богаты, духовны и насколько душа белорусская вложена в эти здания и эти пространства.

Ольга Максименко, первый замначальника Витебского областного управления фонда соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси