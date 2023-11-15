3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Самые яркие моменты экскурсий во Дворце Независисимости, который посетили представители фонда соцзащиты населения со всех регионов страны
Дворец Независимости - это не просто официальная площадка Беларуси, а прежде всего символ единства, который отражает трудолюбие и духовность белорусского народа.
Чтобы увидеть, где и прочувствовать, как проходят важнейшие политические события, во Дворец Независимости приехали гости практически со всех регионов. Это представители фонда соцзащиты населения. В этом году структуре 30 лет. А экскурсия - своего рода подарок для коллектива. Зал торжественных церемоний помнит инаугурации Президента и молодежные балы, хранит уникальную реликвию (первую полную копию слуцкого пояса 18-го века). И хоть меньше остальных мелькает в рабочем графике Президента, Зал торжественных церемоний - самый узнаваемый среди гостей.
Это очень знаковое место для любого белоруса, потому что это является символом незыблемости, суверенности, белорусской государственности. Быть гостем Дворца Независимости - это волнительно в первую очередь и очень почетно.
Встречи в широком и узком составах, расширенные совещания, вручение государственных наград и верительных грамот. Зал, который принимает иностранных послов, единственный во Дворце, где разместили зеркала. Архитекторы посчитали, что этот элемент дополнит образ гостевой комнаты. Важный факт, который традиционно не оставляет гостей равнодушными, практически все сделано белорусами и из белорусского.
Когда ты понимаешь, насколько важные встречи, моменты белорусского государства проходят именно здесь, эти пространства открываются простым людям, вот как мы сегодня здесь, на экскурсии, для того, чтобы все увидели, насколько мы богаты, духовны и насколько душа белорусская вложена в эти здания и эти пространства.
Возникает чувство гордости за наших белорусских строителей, которые приложили руку к созданию такого объекта, действительно, это символ нашей республики. Ты как будто бы соприкасаешься с историей, сам ощущаешь себя участником событий, которые происходили, особенно Зеленый зал.
А это еще одна группа - представители молочной отрасли. Гости не скрывали своих впечатлений от увиденного. К слову, сегодня Дворец Независимости, открытый для экскурсий по личному распоряжению Президента, посетили более 200 человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов