Самые яркие моменты работы студии под открытым небом в Бресте

Эта выездная студия под открытым небом в Бресте стала местом встречи для знаменитостей города, гостей, которые приехали из разных уголков не только белорусской земли, чтобы разделить радость с брестчанами.



Более двух десятков выпусков, каждый со своим колоритом - это итог работы здесь творческой команды Агентства теленовостей. Всего сразу и не упомнишь! Но самые яркие цитаты мы собрали специально для вас (видео).