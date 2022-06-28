Самые яркие моменты Республиканского бала выпускников - 2022

Важный этап для выпускников белорусских вузов. Впереди у них вся жизнь и новые высоты. Они достойны признания и поощрения. Лучшие дипломанты высших учебных заведений сегодня приглашены на праздник в Минск! На Республиканском балу те, чья университетская молодость не просто была яркой, но и помогала держать высокую планку своих вузов.

Времена меняются, но традиции остаются - поколение будущего лично поздравил Президент. Александр Лукашенко призвал ребят быть целеустремленными, верными Родине, сохранять традиции своей земли, чтить историю. Это станет не просто залогом сохранения нации, но и усиления роли Беларуси в глобальном диалоге. Прозвучало немало слов благодарности и в адрес тех, кто воспитал это поколение, - педагогов и родителей. О самых ярких моментах праздника - Вероника Бута.

Последние напутствия от наставников перед долгой профессиональной дорогой. Без 5 минут доктора сегодня прощаются с альма-матер.

Багаж знаний этих ребят в свои 20 с небольшим уже впечатляет. Многие из них прошли испытание пандемией, но это лишь укрепило их желание стать врачами. Виктория одна из таких. В непростое ковидное время работала в минской 10-й больнице в красной зоне медсестрой. Трудности закалили.

Виктория Федорова, выпускница БГМУ: Для себя решила, что нужно посвятить себя какой-то достойной профессии, которая будет, скажем так, на благо всего общества. Медицина - это именно то, чему я готова посвятить себя на протяжении всей жизни.

Выпускница Оксана свой след уже тоже оставила: разработала систему сбалансированных показателей, другими словами - план, чтобы предприятие работало в плюс, - применимо в любой отрасли! Ее авторский курс уже изучают студенты в родном могилевском университете. И это только начало! "Хочу стать министром экономики!", - улыбается Оксана.

Амбициозные и горячие. Уверенные и дерзкие. Не боятся трудностей и готовы рисковать. Они заряжены на победу! Все студенческие годы они были одними из лучших! Лидерские позиции уступать не намерены. Это и есть рецепт успеха!

Стремились делать не только для себя, но и для коллектива, делать для страны, делать для своих родных и близких, для семьи, чтобы они нами тоже гордились.

Не бояться, действовать. Активно вести свою студенческую жизнь, ну, конечно же, наслаждаться, получать удовольствие от каждого дня, проведенного в стенах вуза.

Не боятьсяначинать что-то новое, никогда не предавать свои мечты и верить в себя.

Никогда не сдавайтесь!

Последние трудности для многих закончились лишь накануне. Девочки поймут…

Все они - главные ньюсмейкеры сегодняшнего вечера. Эти счастливые лица будут на всех телеканалах страны и на первых полосах газет, в телеграм-каналах и в лентах соцсетей. Яркие моменты выпускного в фотографиях и видео, которые позволят остановить это время.





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Попав на этот праздник, выпускники знают наверняка, каждый из них ценен, каждый из них важен, в них верят и ждут, когда их достижения станут поводом для гордости всей страны!

Только совместными усилиями мы закладываем плот. Будущее развитие нашей страны и нашего любимого государства

Это очень ответственно и очень радостно, что я здесь среди стольких немногих лучших студентов.

Безусловно, честно, очень чувствуется, когда со всей страны выбирают, грубо говоря, 250-300 человек, и ты в числе их. Это непередаваемо.

Пора студенчества была лишь репетицией самостоятельной жизни. Уже завтра они окунутся в другую реальность. Какой она будет? Выдержат ли ребята все трудности? Не разочаруются ли в выбранном пути? Станут ли настоящими профессионалами?

Они достойно прошли важный для любого человека путь: осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем! Они уже заслужили этот вечер. Праздник, который больше никогда в их жизни не повторится, по традиции разделит Президент.

Александр Лукашенко признается - быть рядом с подающими надежды ребятами и девушками - для него счастье. Президент гордится каждым!

Президент выпускникам: Будущее за вами!

"Впереди у вас целая жизнь, - обратился Александр Лукашенко к выпускникам. - Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет - от нас и зависит".

По мнению главы государства, молодым, амбициозным, уверенным в себе людям нужен такой вызов. "Потому что все сопряженное с рисками - это еще и огромные возможности. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь в этом процессе играет самую важную роль. "Будущее непременно за вами".

От них зависит устойчивость нашей экономики завтра. Какой будет Беларусь на мировой арене, тоже подвластно им. Президент не сомневается - ребята справятся. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям и истории станут не просто залогом сохранения нации, но и усиления роли Беларуси в глобальном диалоге.

Президент выпускникам: Стоит задача встроиться в новую модель

Глава государства заметил, что каждое поколение проходит свои испытания: кто-то пережил революции, родители же выпускников, как и Президент, прошли через сложные 1990-е.





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"Эти испытания в 1990-х, середине 1990-х, когда развалилась наша крупная империя Советский Союз, мы в одночасье стали суверенным и независимым государством. Были сложнейшие времена. По телевизору вам показывают журналисты часто, когда люди отстаивали километровые очереди, чтобы купить кусок хлеба. О колбасе и думать нечего было. Мы, старшее поколение, пережили это время и думали, что вы, наши дети, будете жить в совершенно другом мире. Ан нет, смотрите, время подкинуло и вам эти испытания", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Мы тогда преодолели эти испытания, учуяв, попробовав на зуб, на ощупь те времена, и сказали: "Нет, так жить нельзя". А вам наоборот надо сохранить мирную и спокойную Беларусь и сказать: "Мы будем жить так и еще лучше".

Александр Лукашенко напомнил, какие бы испытания не подкидывала жизнь, всегда можно опереться на старшее поколение и их опыт.

Президент выпускникам: Учитесь на чужих ошибках

Глава государства убежден, что выпускники хорошо знают, чего они хотят добиться, до каких высот добраться. "Но помните одно: делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. У тех, кто там, спросите, как им там. Потом делайте свои шаги. А вообще попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь. Если уж, извините меня, припрет, махните туда - будет с чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня, завтра то, что должны делать сегодня, завтра, потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время", - заявил Президент.

Лукашенко вручил благодарности лучшим педагогам и выпускникам

Искренние слова звучат каждому: благодарности наставникам за труд и терпение, хотя наверняка порой их нервы накалялись до предела. Выпускникам - напутствие во взрослую жизнь.





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Наша история богата событиями и героями. В этом зале, возможно, тоже есть те, кто оставит свой след на века.

Богатейший опыт нашего народа - тот самый мостик между прошлым, настоящим и будущим. Об этом сегодня выпускной урок - урок бережного отношения к наследию. Экзаменатор - сама жизнь.

Этот вечер наполнен приятными моментами. Перед этой большой дорогой такой вечер точно ребятам не помешает.

Вижу себя через 5 лет молодым специалистам, работающим на благо нашей страны и на хорошем предприятии.

Я заканчивала Брестский государственный технический университет, по специальности "инженер-строитель". Как девушка в технической сфере хочу проявить себя.

Хочу помочь свой стране как специалист таможенного дела.

Самое главное, я думаю, это создать семью, полноценную, здоровую, счастливую

Цель моей жизни очень проста. Быть счастливым, найти свое счастье. И к этому я сейчас уже после выпуска буду стремиться.