Самые яркие моменты встречи Президента Александра Лукашенко с пионерским активом Беларуси

Пионерскому движению исполнилось 100 лет. И, говоря об этом самом массовом детском движении, в памяти всплывают только лучшие воспоминания и ассоциации. До сих пор Беларусь бережно хранит традиции, которые достались нам в наследство с советских времен. Единственное - галстук на пионерах уже не красный, а красно-зеленый, в цвет государственного флага!



Сейчас в Беларуси более 600 тысяч ребят, которые участвуют в пионерском движении. Это пионеры, тимуровцы и октябрята. Они заботятся о старшем поколении, ветеранах, участвуют в проектах и конкурсах, и именно они воплощение настоящего патриотизма. Сегодня по случаю юбилейной даты самых активных ребят Президент пригласил в гости во Дворец Независимости. Встреча и разговор получились позитивными. Никаких ограничений в плане вопросов и предложений. Глава государства рассказал о своем пионерском детстве, а ребята в свою очередь - о нынешней пионерии. Как сейчас живет современная пионерия, расскажет Илона Красутская.





Будь готов! Всегда готов!

Это такая ностальгия! Посмотришь на этих ребят и вспоминаешь себя в их возрасте. Все только начинается: столько планов и идей. И все были одинаковыми. Белый верх, черный низ и обязательно галстук. С тех пор, безусловно, многое изменилось. И сами дети другие. Активные, продвинутые, все возможности как на ладони.

Время идет, и с ним приходят новые тренды. Но в Беларуси традиции сохранили. Сегодня все еще живы идеи тимуровцев. Октябрята и пионеры помогают ветеранам, приводят в порядок места боевой славы и памятники, принимают активное участие в конкурсах и проектах. Кто из нас в их возрасте мог бы себе представить, что в 10 или 13 лет ты вот так будешь общаться с президентом?

А ты был пионером и что это значит? Этот вопрос, пожалуй, задавал своим родителям каждый ребенок. Раз такой случай, ребята не упустили возможность спросить о пионерском детстве и Президента.

Президент о своем пионерском детстве

"Мои детские и юношеские годы пришлись на самый расцвет пионерского движения. Время после войны. Еще наше поколение помнило, что такое война (из рассказов родителей), фильмов много смотрели. Патриотизм был определенный. Я даже помню, когда мне вручали пионерский галстук и как учили завязывать узел!", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что "эти пионерские годы были самые счастливые, потому что беззаботные" и "тогда ни о чем не думал".





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Есть пионерский галстук или нет - какая разница? Как говорится, главное, чтобы человек был хорошим. А дети всегда одинаковые. История про какие-то отличия - это уже взрослая тема. Жаль только, что из-за чьих-то взрослых установок сами дети порой чувствуют себя неуютно.Все свободно, давайте вы там определяйтесь: кто хочет в пионеры - пожалуйста, кто не хочет - не надо. Может, это и правильно, что надо определяться вам самим (вместе с родителями) - быть пионерами или не быть. Но все же ориентир, направление должны быть соответствующими.

Глава государства также описал процессы, которые сейчас происходят с пионерской организацией в школах.

"Есть школа, есть класс. Большинство в классе пионеры. А 5–6 человек оппозиционных родителей, так всегда бывает, они не пионеры. И родитель вообще не приемлет пионерского движения и пионеров", - заметил Президент.

Президент считает такое поведение родителей грубейшей ошибкой. Он объяснил почему:

"Уже на этом этапе эти дети в школе, в пионерском возрасте, не получают то, что получает остальное большинство. И они не то, что угнетенными оказываются, они как-то в стороне. С этим нам надо работать в школе. И без вас, ребята, без пионеров, мы с этим не справимся. Надо этих ребят подтягивать к себе. И, может быть, по причине того, что родители у них такие, не стоит на них наезжать, что вы вот такие и так далее. Пусть они, может быть, пока будут без галстуков. Пусть они будут, может, не пионерами (в силу того, что родители такие). Но вы все-таки не должны делить класс на себя и их. Надо, чтобы они были с вами, чтобы были вашими друзьями. Они ведь наши маленькие граждане Беларуси. А завтра настоящие, в юридическом плане, граждане Беларуси".

В нынешних идеях пионерии и комсомола мы воплотили все лучшее из советского наследия: это про человечность, патриотизм. Но одних разговоров о высоком, особенно сейчас, в цифровую эпоху, недостаточно. Организации хоть и основаны на прошлом, но развитие никто не отменял.





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Лукашенко: Нам предстоит отстроить работу пионерской организации и БРСМ

"Скажу вам откровенно: нам предстоит серьезно отстроить работу пионерской организации и в целом нашей молодежной организации. Самый большой недостаток, что пионеры и пионерская организация слабо привязаны к молодежной организации, БРСМ, а они не очень интересуются вашей жизнью. У нас было железно: комсомольцы - это старший брат. Организовывают, ведут за руку. То есть, из пионеров растили новое поколение молодежи. У нас еще слабовато с этим делом", - сказал Александр Лукашенко.

Он поставил задачу правительству и Администрации Президента внести предложения по усовершенствованию структуры пионерской и молодежной организаций: "Это вместе нам надо сделать, и до конца года желательно полностью закончить эту работу. Начинать надо с молодежи, с БРСМ. Бээрэсэмовские организации, как когда-то комсомольские, должны пронизывать всю жизнь молодежи - сельской, рабочей, студенческой и так далее".

Не нужно быть посвященным в тонкости президентского графика. Посмотришь фрагмент с любого мероприятия и задаешься вопросом. Как эту нагрузку вообще возможно выдерживать и в первую очередь морально?! Но лидер на то и лидер.

Президент о лидерстве

Как я уже говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Поэтому задатки президента должны закладываться при рождении. При этом Александр Лукашенко заметил, что недостаточно просто родиться с задатками лидера: -Если ты в процессе своей жизни не будешь развивать в себе это качество своими поступками, за тобой никто не пойдет. Никто не увидит лидерских качеств, которые тебе даны от рождения.

На одной волне

Мы постоянно говорим о разнице поколений. И всем знакомы эти, казалось бы, заезженные пластинки про "нынешнюю молодежь вам не понять". Президент как отец сам все это прошел. Так что сегодня на одной волне.

Президент посоветовал молодежи меньше зависать в телефонах

"Наша пионерская организация - это современное движение детей и подростков с увлекательными и интересными проектами, конкурсами и мероприятиями, - произнесла девочка. - Мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как "Клевые каникулы", "Пионерский квиз", "Огонек приглашает друзей"…

Александр Лукашенко уточнил, что такое "Клевые каникулы" и "квиз". Ирина пояснила, что последнее - это интеллектуально-творческая игра, а первое - онлайн-проект БРСМ, в котором она участвовала и после которого "завертелась" в этой пионерской жизни. "Понятно. Ты, как молодежь говорит, подсела на это дело", - поддержал стиль беседы Президент.

"И это называется клево? А чем можно заменить это слово?" - спросил глава государства.

"Круто", - ответила она.

"Хорошо, я понял", - с усмешкой заметил глава государства.

В тему разговора Александр Лукашенко высказался про роль и значение мобильных телефонов и других гаджетов в жизни современной молодежи. Он отметил, что мобильный телефон нужно использовать, прежде всего, по основному назначению - как средство для общения, а интернет - для получения необходимой информации.

У пионерской организации появится свое приложение

Ну, а если гаджеты только на пользу - никто не против. Для хорошего дела ничего не жалко. У пионеров есть сайт. Но хотят посерьезней - свое приложение.

У многих популярных блогеров есть свое приложение. И нам, подросткам, хотелось бы, чтобы у нас тоже было свое приложение самой массовой организации. Но, к сожалению, это стоит очень дорого. Александр Григорьевич, просим Вас поддержать нашу инициативу. Виктория Баешко, председатель детской палаты Минского областного совета БРПО, Марьина Горка

Создать мы поможем, а по поводу сопровождения вы подумайте сами. Может каждый участник по 10 копеек сбросится или перечислит вам 10 копеек каждый, а их же очень много. Вот вам и хватит для сопровождения. Я за то, чтобы у вас была такая площадка для общения. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент проведет урок исторической памяти 1 сентября

Любые добрые начинания, которые принесут свои плоды, Президент всегда поддержит. А если результат войдет в историю, то этот факт тоже отметят. Президент пообещал заложить на территории Дворца Независимости пионерскую и комсомольскую аллеи. И согласился на предложение провести урок исторической памяти. Договорились 1 сентября.

Глава государства отметил, что нет такого места, где война бы не прошлась по территории Беларуси. "И не дай бог это повторится. Думаю, что невозможно, чтобы эти годы войны - те, которые были, и то, что выдержал наш народ, повторилось сегодня или завтра. Это невозможно. Потому что время совсем другое и войны совсем другие. То, что было тогда, на территории Беларуси особенно, самой пострадавшей республики, этого не будет ни сегодня, ни завтра", - подчеркнул Александр Лукашенко.





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У Президента спросили о самых востребованных специальностях в стране

Многим из этих ребят еще далеко до выпускного в школе. Но с выбором будущей профессии уже определись. Причем, не все хотят быть айтишниками. Решили закинуть удочку - спросить у Президента о профессиональных трендах.

Лукашенко: Главное орудие труда белорусов - это их мозги

"Самые передовые направления, где без науки не обойтись, - эти профессии более востребованы. Потому что это поможет нам быть в авангарде, впереди. А не плестись в хвосте", - считает Президент.

О чем мечтает Президент? Что для него патриотизм? Александр Лукашенко уже отвечал не раз. А про девиз еще не было.

АлександрЛукашенко рассказал пионерам о своем девизе

"Только вперед!" - сказал глава государства.

Он пояснил, почему именно этот девиз: "Запомните, ребята, ни в коем случае нельзя останавливаться. Жизнь очень быстрая, бурная, кипучая. Я и взрослым говорю. Остановился - там позади вас такая толпа… Затопчут. Или просто вы отстанете. Только вперед! Каждый день понемножку, потихоньку, но только вперед! Никогда не останавливайтесь. Особенно вы, вы же лидеры. Если вы хотите быть лидерами, то лидеры только впереди. Поэтому только вперед!"

Первый секретарь ЦК БРСМ хочет полететь в космос

А это уже было внезапно! И журналисты не припомнят, чтобы на мероприятиях у Президента просили о таком!

Ведется большая работа по набору космонавтов. У нас есть предложение: первый секретарь БРСМАлександр Лукьянов хочет полететь в космос, но стесняется и не знает, как об этом сказать. Если есть такое Ваше поручение, мы в Министерстве образования организовали бы выдвижение кандидатуры. Андрей Иванец, министр образования Беларуси





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Глава государства на это ответил, что он не против, тем более сейчас идет отбор кандидатов. Но, как отметил президент, все зависит от того, выдержит ли он экзамен в России. Тем более, как добавил Лукашенко, его российский коллега просит отправить в космос от Беларуси женщину.

Мы-то знаем: с решительностью наших людей хоть сейчас в космос. И так во всем - только вперед.

Напутствие Президента пионерам

"Ребята, не потеряйте это время. Все, что вы должны сделать сейчас - это надо сделать. Потом вы не сделаете это. Сейчас очень тяжело. У вас самое тяжелое время: противная учеба, утром просыпаешься, однообразие - зубы почистил, перекусил и побежал в школу. Иногда проспал - не поел... Все это мы проходили. Это трудно. Но вы совсем еще юные, здоровые, надо выдержать, потом будет легче", - сказал Президент пионерам.

Впечатлений у ребят точно хватит надолго. Полная подзарядка и в плане эмоций и идей.