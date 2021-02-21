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Самые яркие примеры предательства и обмана - в "Понятной политике"

Обещать - не означает выполнить. Завтра в "Понятной политике" покажем самые яркие примеры предательства и обмана. Почему Запад не держит слово и часто играет только по своим правилам, и на что готов ради геополитических амбиций?

Как США и Европа нарушают взятые обязательства, и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга. Только факты -смотрите в понедельник после "Панорамы".

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