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Самые заметные и актуальные события недели - завтра в "Главном эфире"

Рождественская неделя - праздник, который наполнен особым смыслом. А также как остаться целым после, казалось бы, безобидных зимних забав. Самые заметные и актуальные события недели. Смотрите завтра "Главный эфир" в 9 вечера на "Беларусь 1".
Традиции Рождества мирские и духовные. У особого праздника особый смысл.
Слово и слава нашим героям. Мы о тех, кто к нам со всей душой.
Богатство Беларуси - в талантах людей. Бесценный сюжет в "Главном эфире".
Специальный репортаж об эффекте репортажей. Реальные темы. Не пропусти!
Любители кататься столкнулись с проблемой. И она не в том, чтобы саночки возить.
О зимней забаве с холодной головой. Тюбинг без правил: красным по белому.
Все важные темы в нашей программе. Смотри в воскресенье на "Беларусь 1".

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