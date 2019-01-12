Самые заметные и актуальные события недели - завтра в "Главном эфире"

Рождественская неделя - праздник, который наполнен особым смыслом. А также как остаться целым после, казалось бы, безобидных зимних забав. Самые заметные и актуальные события недели. Смотрите завтра "Главный эфир" в 9 вечера на "Беларусь 1".

Традиции Рождества мирские и духовные. У особого праздника особый смысл.

Слово и слава нашим героям. Мы о тех, кто к нам со всей душой.

Богатство Беларуси - в талантах людей. Бесценный сюжет в "Главном эфире".

Специальный репортаж об эффекте репортажей. Реальные темы. Не пропусти!

Любители кататься столкнулись с проблемой. И она не в том, чтобы саночки возить.

О зимней забаве с холодной головой. Тюбинг без правил: красным по белому.

Все важные темы в нашей программе. Смотри в воскресенье на "Беларусь 1".