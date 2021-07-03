Самые запоминающиеся моменты празднования 3 Июля в Минске

Именно атмосферой доброжелательности наполнен сегодняшний праздник. Основные площадки в столице в эти минуты - в центре Минска, на Немиге.

Впрочем, колоритно в городе было весь день.

Самые запоминающиеся моменты, а также эмоции в этот праздничный день - прямо сейчас (видео).

