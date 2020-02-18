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Самых бережливых школьников выбрали в столице

В Минске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса "Энергомарафон-2019". Учащиеся столичных школ, гимназий и колледжей создавали образовательные фильмы, рисовали тематические плакаты и разрабатывали энергосберегающие проекты. О правилах рационального использования ресурсов они рассказывали и через творческие постановки. И сегодня в Минском государственном дворце детей и молодежи состоялось награждение победителей. Всего свои идеи в "Энергомарафоне" представили учащиеся более чем полусотни столичных школ.

Победители каждой из номинаций представят столицу на республиканском этапе конкурса.

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