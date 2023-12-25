Самых маленьких гостей встречает Дворец Республики в Минске - на елке побывали и ребята из Азербайджана

Самых маленьких гостей в рамках акции "Наши дети" встречает Дворец Республики. Елку уже посетили дети сотрудников органов внутренних дел, учащиеся специализированного лицея МВД, а также воспитанники приютов и спецшкол-интернатов. Помимо новогоднего спектакля, зрителей ожидали веселые аниматоры, танцы и много приятных моментов.

Гости акции делятся своими впечатлениями:

- Очень красивый и интересный получился спектакль. Понравилась, как дела в спектакле встречали Новый год.

- Детям очень нравится все, хорошо организовано, необычно.

- Красивая елка, что не отвести глаз.



