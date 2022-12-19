На жителей Брестского гетто было наложено много запретов: нельзя было жениться и заводить детей, ходить по тротуарам, поднимать что-либо с земли, посещать культурные заведения и школы. За нарушение любого из табу грозил расстрел.

В самом гетто люди находились в жутких стесненных условиях: спали на полу и голодали. По воспоминаниям местных жителей, каждый день из гетто выносили трупы.

В немецкой армии накануне Великой Отечественной войны насчитывалось около 6 миллионов фотоаппаратов. Многие архивы Германии забиты фотоматериалами Великой Отечественной. Каждая дивизия имела роту пропаганды. Там был штатный фотограф. И они снимали боевой путь каждой дивизии. Представляете, какой это колоссальный фотоматериал!? У меня даже в личной коллекции есть фотографии, на которых видно, что немцы любили снимать повешенных. Евгений Розенблат, доцент кафедры всеобщей истории БрГУ им. Пушкина, кандидат исторических наук

Одно из массовых еврейских захоронений находится на пересечении улиц Машерова и Куйбышева



Расстреливать пленников гетто начали еще в самом начале оккупации. Одно из массовых еврейских захоронений находится на пересечении улиц Машерова и Куйбышева. Братскую могилу случайно обнаружили во время строительства многоквартирного дома. Сегодня рядом с местом гибели мирных людей стоит памятный знак.





Самым страшным днем в истории Брестского гетто стал день ликвидации. В ночь с 14 на 15 октября 1942 года в центр города съехалось много машин и военных. Гетто окружили: через каждый метр стоялжандарм или полицейский, а у ворот - пулеметы. Людей тысячами выводили в сторону Брестской крепости.

После войны брестчане вспоминали: жители гетто шли по городу на казнь молча и взявшись за руки. На одном из участков железной дороги евреям приказали зайти в товарный поезд. Большинство из них уже догадывались: родной город они видят в последний раз.





Прямо в лесу товарные вагоны останавливались. Последние 38 метров люди должны были идти без одежды, а потом еще несколько часов стоять на октябрьском холоде в ожидании смерти.

Страшное место расстрела. Ни фамилий, ни дат, ни ограждения: фашисты не оставили ничего, что бы напоминало об их невинно замученных жертвах. На поляне находятся огромные братские могилы. Деревья не растут на ней до сих пор. А местные жители обходят лес стороной.

Краевед Елизавета Мшар уже двадцать пять лет собирает информацию о Бронной горе. Она писала в архивы, искала по окрестным деревням очевидцев и методично записывала все, что они рассказывали. А рассказывали страшное. Говорит, от услышанного леденело сердце.

Когда ходили в лес и собирали лисички, они просто красные были. Не оранжевые, не желтые - красные! А потом люди даже перестали сюда ходить, потому что было очень страшно. Елизавета Мшар, краевед