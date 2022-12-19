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Самым страшным днем в истории Брестского гетто стал день ликвидации
На жителей Брестского гетто было наложено много запретов: нельзя было жениться и заводить детей, ходить по тротуарам, поднимать что-либо с земли, посещать культурные заведения и школы. За нарушение любого из табу грозил расстрел.
В самом гетто люди находились в жутких стесненных условиях: спали на полу и голодали. По воспоминаниям местных жителей, каждый день из гетто выносили трупы.
В немецкой армии накануне Великой Отечественной войны насчитывалось около 6 миллионов фотоаппаратов. Многие архивы Германии забиты фотоматериалами Великой Отечественной. Каждая дивизия имела роту пропаганды. Там был штатный фотограф. И они снимали боевой путь каждой дивизии. Представляете, какой это колоссальный фотоматериал!? У меня даже в личной коллекции есть фотографии, на которых видно, что немцы любили снимать повешенных.
Одно из массовых еврейских захоронений находится на пересечении улиц Машерова и Куйбышева
Расстреливать пленников гетто начали еще в самом начале оккупации. Одно из массовых еврейских захоронений находится на пересечении улиц Машерова и Куйбышева. Братскую могилу случайно обнаружили во время строительства многоквартирного дома. Сегодня рядом с местом гибели мирных людей стоит памятный знак.
Самым страшным днем в истории Брестского гетто стал день ликвидации. В ночь с 14 на 15 октября 1942 года в центр города съехалось много машин и военных. Гетто окружили: через каждый метр стоялжандарм или полицейский, а у ворот - пулеметы. Людей тысячами выводили в сторону Брестской крепости.
После войны брестчане вспоминали: жители гетто шли по городу на казнь молча и взявшись за руки. На одном из участков железной дороги евреям приказали зайти в товарный поезд. Большинство из них уже догадывались: родной город они видят в последний раз.
Прямо в лесу товарные вагоны останавливались. Последние 38 метров люди должны были идти без одежды, а потом еще несколько часов стоять на октябрьском холоде в ожидании смерти.
Страшное место расстрела. Ни фамилий, ни дат, ни ограждения: фашисты не оставили ничего, что бы напоминало об их невинно замученных жертвах. На поляне находятся огромные братские могилы. Деревья не растут на ней до сих пор. А местные жители обходят лес стороной.
Краевед Елизавета Мшар уже двадцать пять лет собирает информацию о Бронной горе. Она писала в архивы, искала по окрестным деревням очевидцев и методично записывала все, что они рассказывали. А рассказывали страшное. Говорит, от услышанного леденело сердце.
Когда ходили в лес и собирали лисички, они просто красные были. Не оранжевые, не желтые - красные! А потом люди даже перестали сюда ходить, потому что было очень страшно.
Специальный репортаж "Бронная гора. Дорога смерти" смотрите ЗДЕСЬ.
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