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Самым теплым днем на неделе будет среда: до плюс 27

Нехарактерно теплая для сентября погода сохранится и на этой неделе. Температура воздуха по Минску и области до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков, но в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Самым теплым днем на неделе будет среда: по югу области воздух прогреется до плюс 27.

Ближе к выходным станет немного свежее - пройдут дожди. Температура воздуха днем почти 22 градуса, ночи станут более прохладными, поэтому надо предпочитать одежду потеплее.

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