Самым теплым днем на неделе будет среда: до плюс 27

Нехарактерно теплая для сентября погода сохранится и на этой неделе. Температура воздуха по Минску и области до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков, но в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Самым теплым днем на неделе будет среда: по югу области воздух прогреется до плюс 27.