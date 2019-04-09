Самый большой колокольный ансамбль в Беларуси освятили в Минске

Сегодня звонница храма-памятника Всех Святыхпополнилась новыми голосами. Освящение колоколов возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел. Под куполом были установлены 13 колоколов. Самый маленький весит около 8 килограммов, а крупный - 840. Все колокола изготовлены из бронзы в Воронеже. Новые приобретения создадут законченный музыкальный ряд с уже установленными ранее колоколами. С 2006 года верующих на службу приглашали три колокола. Крупнейший в ансамбле весит 5 тон и был подарен храму-памятнику Всех Святых Президентом Беларуси. На сегодня общий вес колокольной бронзовой святыни -12,5 тонн. Подробности - в "Панораме".