Самый большой медцентр области построили в Бресте

Сегодня в Бресте откроется самый большой медицинский центр в области. Комплекс объединил взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса представляют собой целый медицинский квартал. Высота самого большого здания - восемь этажей. В поликлинике будут обслуживать и жителей Брестского района. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие медучреждения. Еще одна особенность - информатизация. В учреждении будет работать "умная регистратура". Записаться на прием можно в инфокиоске. Все это поможет ускорить время посещения врачей.