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Самый большой медцентр области построили в Бресте
Сегодня в Бресте откроется самый большой медицинский центр в области. Комплекс объединил взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса представляют собой целый медицинский квартал. Высота самого большого здания - восемь этажей. В поликлинике будут обслуживать и жителей Брестского района. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие медучреждения. Еще одна особенность - информатизация. В учреждении будет работать "умная регистратура". Записаться на прием можно в инфокиоске. Все это поможет ускорить время посещения врачей.
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