Самый большой медцентр области с заботливой регистратурой открыли в Бресте

Информатизация входит в пять приоритетов развития системы здравоохранения. Самое основное - это интегрирование всех информационных потоков, данных о пациентах в одном месте. Это очень важный компонент прежде всего для самого пациента. Это сервисы, которые есть. И самое основное - улучшение качества оказания медицинской помощи.

Здравоохранение в стране - это приоритетное направление под контролем главы государства. Очень серьезный спрос за выполнение тех программ, которые утверждены, и по результатам которых делается вывод и о работе местных властей.

Медицинский комплекс с заботливой регистратурой открыли в Бресте. Так называется электронная система, которая поможет пациентам быстрее проходить врачей. Записаться на прием или прививку, а также закрыть больничный лист можно через терминал, минуя обычную регистратуру. Новый центр стал самым большим в области. Там будут работать около 400 медицинских работников. В медкомплексе объединили взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса представляют собой целый медицинский квартал. Кроме брестовчан, в поликлиники будут ходить и жители Брестского района. Всего комплекс будет обслуживать 70 тысяч пациентов. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие медучреждения города и уменьшит в них очереди.Медкомплекс построили на год раньше запланированного срока. Благодаря этому удалось сэкономить 5 миллионов рублей. Своих первых пациентов центр примет уже на следующей неделе.