Самый большой плодопитомник в Калининградской области у уроженца из Лунинца: в саду, как в Греции, есть все!

Любовь к земле передается по наследству, уверен уроженец Лунинца Владимир Гурбанович. Говорит, что аграрная наука - это его дело, да и учителя у него были "под стать". Так что когда судьба забросила в Калининград, сомнений не было: будет вам город-сад!

"Мой дедушка в свое время ездил на заработки в Украину, Россию на стройки. И он всегда привозил растения оттуда, где бывал, и заложил сад. И я когда был маленьким, видел, как растет этот сад. И во мне это заложилось. Тем более, родители аграрии", - рассказывает свою историю директор ООО "Калининградский плодопитомник" Владимир Гурбанович.

Так совпало, что для региона все это было в новинку. Нам сложно представить, как это, когда нет своих яблок? А на Балтике не было. Казалось, проще купить у соседей-поляков, чем разворачивать свою программу садоводства. Это теперь очевидно, что значит аграрная независимость. Но эта история начиналась в регионе лишь десять лет назад.

"Это был первый заложенный сад белорусскими саженцами, заложен он был в 2013-2016 годах", - рассказывает уроженец Лунинца.

Сады посадить - одно дело, но что с ними делать дальше? Кто ответит? Владимир Гурбанович знает точно, как подступиться к посадкам. Свой первый миллион на новом месте уроженец Лунинца заработает на обрезке садов. А после "загадает" свой плодопитомник. Сегодня он самый большой в регионе. И кажется, что здесь, как в Греции, есть все.

Яблоки, груша, слива, черешня, персик, абрикосы, нектарин и весь спектр ягодных культур. Мы выращивали свои саженцы, многим хозяйствам поставляли, а сегодня эти хозяйства уже получают свой урожай. И не пугают ни погода, ни местные почвы (богатыми их точно не назвать). Растут же сады на болотах, если они, конечно, в надежных руках, замечает Гурбанович. Так что если ты аграрных дел мастер, нет никаких препон. Чтобы цвели сады по весне, а по осени наливались яблоки. Самые вкусные. Потому что свои. Владимир Гурбанович

"Как коренной белорус, я скажу: "Все должно быть свое! И в Калининграде я хочу, чтобы все было свое", - подчеркивает Владимир Гурбанович.