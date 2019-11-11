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Самый большой в Беларуси приют для травмированных диких птиц работает под Осиповичами
Началось все с лечения одного грача. Сегодня спасенных пернатых уже более 300. Чайки, совы, аисты. Есть даже представители Красной книги. Пациентов привозят из всей страны. О большой помощи - Никита Дементьев.
Любая дикая птица - она всегда боится. Ее никак не приручишь.
Впрочем, приручить - такую задачу семья Столяровых перед собой не ставит. Главное, утверждают Александр и Жанна, не дать пернатым погибнуть. История хозяев самого большого приюта Беларуси для диких птиц началась семь лет назад, когда в руки попался грач со сломанным крылом. Чтобы новый гость не скучал, взяли еще ворону - тоже не без травмы. Выходив обоих, для себя решили: будут спасать и помогать диким птицам.
Сегодня крылатых пациентов в приют привозят из всей Беларуси. И каждый пернатый со своей неповторимой историей.
Этот аист поступил сюда около двух лет назад совсем маленьким аистенком с огнестрельным ранением. Причем стреляли прямо в упор в гнездо - ради забавы. Сегодня он вместе со своими новыми друзьями останется в приюте уже навсегда, поскольку с такими ранениями в естественной среде обитания птицы просто не выживут.
С помощью сбора средств в интернете удалось закупить корма и медикаменты
Впрочем, есть и более, если можно так сказать, везучие. Четверо из 11 аистов уже готовятся к скорому выпуску на волю. Живут они отдельно от остальных, а хозяева стараются не контактировать с ними, чтобы птицы учились добывать пищу самостоятельно. Сейчас, говорит Жанна, важно подготовиться к зиме.
Благо, неравнодушных оказалось немало. С помощью сбора средств в интернете удалось закупить инфракрасную пленку для отопления аистятника, утеплитель, сетку-рабицу, обшивку для стен вальеров, корма и медикаменты. Кстати, именно на оказание ветеринарной помощи уходит почти половина вырученных средств. Своеобразным подспорьем служат и вот эти диковинные эму. В декабре птицы несут яйца, продажа которых помогает прокормить 8 сов.
Полгода назад в приюте произошел пожар. Официальная версия следователей - поджог
В ту ночь погибли порядка 400 индюшат, два аиста и сгорел весь корм.Практически с нуля пришлось восстанавливать приют. Но, несмотря на все пережитые трудности, семья не опускает руки и продолжает начатое.
Любовь к птицам Жанна и Александр прививают и своему пятилетнему сыну Ратмиру. Личным примером показывают, как меньшим оказывать помощь, которая посильна каждому. Пока мы снимали этот материал, за нами следила пара воробьев. Это счастливые выпускники приюта. И хоть в помощи они уже не нуждаются, зато прекрасно знают, что их, как и других пернатых, здесь точно не обидят.
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