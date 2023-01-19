Самый быстрый Corvette в истории представил Chevrolet

Компания Chevrolet продолжает расширять линейку доступных модификаций спортивного купе Corvette. The King Driveрассказало поистине революционном продукте для этой линейки, ведь за всю 70-летнюю историю двухдверки никогда не было среднемоторного Corvette с гибридной силовой установкой, пишет sb.by.

Речь идет о новом Chevrolet Corvette E-Ray - первом гибридном и по совместительству еще и самом быстром Corvette за всю историю линейки.

В отличие от ранее представленного Corvette Z06 новинка оснащается 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 502 лошадиные силы и 637 НМ момента. Всю свою мощь бензиновый агрегат передает через восьмиступенчатый преселективный робот исключительно на задние колеса. За передние колеса отвечает дополнительный электромотор, который через одноступенчатый редуктор дает на переднюю ось дополнительные 163 силы и 165 НМ. Итого гибридный Corvette выдает 665 сил и 807 НМ. Однако такая мощность доступна при условии, что в машине полностью заряжен аккумулятор емкостью 1,9 кВт/ч, от которого питается этот электромотор.

Аккумуляторзаряжается за счет рекуперации энергии во время торможения. Такое решение позволило сохранить вес купе на уровне 1712 килограммов, что всего на 182 килограмма тяжелее базового Corvette. Для сравнения: гибридная Ferrari 296 GTB весит 1735 килограммов.

Новый гибридный суперкар обойдется клиенту в 104 300 долларов за закрытую версию и в 111 300 долларов за кабриолет. Это немного дешевле, чем недавно представленный Corvette Z06.