Самый дорогой электромобиль выпустит компания Rolls-Royce

Самый дорогой электромобиль в истории запустят в 2023 году. Rolls-RoyceShining стоимостью в 785 тыс. долларов получит кузов двухдверного купе с шестьюстами лошадиными силами под капотом. Кроме того Rolls-Royce расчитывает сделать автоновинку самой живучей в истории: тестовый пробег электрокара составит 2,5 млн километров, что эквивалентно полному пробегу обычного Rolls-Royce в течение 400 лет. Ожидается, что электрокар будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.