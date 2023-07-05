Самый душевный фестиваль лета - "Александрия собирает друзей" - зажжет свой купальский костер 8 июля

"Александрия собирает друзей" - один из самых душевных белорусских летних фестивалей зажжет свой купальский костер уже в эту субботу. Ожидается рекордное количество гостей. Это и ремесленники, и народные коллективы. Будет работать сразу несколько площадок. А еще будут организованы подворья от каждого региона, в том числе и из России.

Поучаствовать в мастер-классах, сделать неповторимые селфи, приобрести продукцию с мерчем от Первого - развлечения найдутся на любой вкус и возраст. Беларусь уже готовится к этому празднику.

Андрей Ястребов расскажет, чем удивит фест в этот раз.

Народные традиции, обряды - это то, чем славится белорусская земля. И в каждом регионе они особенные. От Могилевского района на праздник Купалье собираются на этот раз не только хранители обрядовых старинных песен, но и знатоки целебных трав.



За 30 лет мы не только песен насобирали около сотни, но мы собираем и травы. В это время - купальское время - травы набирают свою силу. Мы хотим передать эти знания и умения молодому поколению. Янина Веринская, участница самодеятельного коллектива "Крынічанькі"

Оказывается, даже в купальский венок не каждый цветок вплетешь. Ведь растения имеют свою особенную силу. В это время - чудодейственную.

Женщины - народ-то хитрый. Чтобы своему хлопцу сплести венок, туда девка вплетет и незабудку - чтобы не забывал милый, и любисток - чтобы любил долго. А потом же хлопцу на Купалье оденет этот венок - и все! Елена Николаева,художественный руководитель СДК "Полыковичи"

Самые талантливые белорусские мастера соберутся на Купалье в Александрии. Благодаря уникальному ткачеству Марины Гущо о Городокском Доме ремесел теперь знают даже в Венесуэле.

"Ажурное ткачество - вид древний, уникальный. Внесен в Список нематериального наследия в 2013 году. И его я восстановила с большим трудом, но удалось", - рассказала народный мастер Беларуси по ткачеству.

Теперь ни одна большая выставка не обходится без рушников мастерицы. Уж тем более фестивали и праздники народного творчества. Конечно, и Купалье в Александрии.

Обязательно проходим по рядам, со всеми обнимаемся. И радуемся, что на таком празднике мы видим все области Беларуси. Это для нас очень важно. Я буду очень рада увидеть всех своих друзей. МаринаГущо, заведующая Городокским Домом ремесел и фольклора, народный мастер Беларуси по ткачеству

Витебский регион обещает удивить сувенирами. Говорят, вот уж точно никто не уедет без символа праздника. Стараются и гончары, и художники.

Шляпы, украшенные цветами, веночки соломенные, украшения, браслетики, кулончики - все с папараць-кветкай - символом счастья и благополучия. Ольга Реут, народный мастер Беларуси по соломоплетению

Готовят сюрпризы и шкловские мастера. Подворье украсят панно с пейзажами родной земли. И знаменитыми куклами. Многие коллекционеры мечтают о таких.

"Сувенирные, которые украшают наш дом, а также обереговые, которые можно будет не только поглядеть, но и побыть на мастер-классе и сделать оберег своими руками", - делится мастер.

В этом году у нас будет представлено 90 мастеров из 19 российских регионов. Впервые приедут из Архангельской, Астраханской, Воронежской, Свердловской, Самарской областей. Также из Алтайского края и Кабардино-Балкарии. Все больше и больше регионов хотят принять участие в данном мероприятии. Приглашаем всех в нашу Александрию. Ждем вас! Александр Жигун, начальник управления культуры Могилевского облисполкома

Организаторы обещают: посмотреть действительно будет на что. Это и выставки (например, в этом году к уже завсегдатаям праздника - МТЗ и "Джили" - добавится мотовелозавод), и экскурсии, в том числе на Трофимову криницу, в школу, где учился Президент Беларуси. Гранд-финал республиканского конкурса "Властелин села" определит лучшую семью.

Почти километр торговых рядов, фудкорты. Полевой кинотеатр и цирк-шапито. Несколько концертных площадок. Главная, словно трансформер, уже в сборке.

Кстати, песен будет много - обещают организаторы. Сцены не будут пустовать. К уже популярным белорусским артистам присоединятся коллеги из России.