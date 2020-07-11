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Самый душевный и любимый праздник лета. Ежегодно в Александрии собираются тысячи гостей
Самый душевный и любимый праздник лета - "Александрия собирает друзей" - сегодня развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра. За 10 лет существования он стал неотъемлемой частью нашей культуры и наследия, вобрав в себя все, что присуще белорусам.
Александрия собирает друзей
Национальный колорит, стремление к гармонии с природой, любовь к своим традициям и истории и, конечно, гостеприимство... Ежегодно праздник в Александрии собирает тысячи гостей, профессиональных и любительских коллективов, артистов, мастеров народного творчества. Нынешнее Купалье - не исключение.
Площадка на берегу Днепра превратилась в одну огромную ярмарку. С угощениями, концертами, причем - у каждого подворья, а не только на главных сценах фестиваля. Множество конкурсов, исторических реконструкций, лучшую и самую дружную и хозяйственную семью года назовут на конкурсе "Властелин села". А вечером гости и участники фестиваля соберутся на большой праздничный концерт. В Александрии сейчас работают наши корреспонденты. И мы планируем связаться с ними в ходе выпуска. А все подробности - в 9 вечера в "Панораме".
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