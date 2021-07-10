"Александрия собирает друзей" - самый душевный и яркий фестиваль объединяет всю Беларусь

10 июля в Шкловском районе на берегу Днепра будет дан старт многочисленным мероприятиям фестиваля "Александрия собирает друзей".

Программа насыщенная. Это и ярмарка, и выступления артистов, и мастер-классы. Что еще ожидает гостей праздника? Узнаем у наших корреспондентов.

Александрия собирает друзей. И сюда всегда с радостью приезжают гости. Это и народные коллективы (у каждого свой колорит, история), и народные умельцы.

Здесь, на берегу Днепра, у моста, который соединяет сразу два агрогородка - Александрию и Копысь, на Купальевсегда многолюдно. Сегодня особенно, ведь в программе развлечения на любой вкус и возраст: работа экскурсионного маршрута по площадкам, удивят своей продукцией Минский тракторный завод, подворья - диковинными рушниками, будет работать молодежная площадка, пройдут республиканские соревнования по пауэрлифтингу (силовое троеборье).

Порадуются и дети: Могилевский театр кукол покажет им спектакль про медвежонка. Подготовлена цирковая программа и, конечно, концерты. Зрители увидят мюзикл, и впервые в Александрии выступит Купаловский театр.

Украшение праздника - тематическая площадка, посвященная 85-летию образования ГАИ. Финал семейного конкурса "Властелин села" назовет победителя.

И конечно, "Праздник хлеба", "Праздник книги", "Улица угощений". А вечером состоится большой гала-концерт.