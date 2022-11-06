Самый известный палач Советского Союза - Тонька-пулеметчица - в проекте "Без срока давности"

Самый известный палач Советского Союза - Тонька-пулеметчица. О ней сняты десятки документальных и художественных фильмов. Пособницу нацистов искали 35 лет. Она жила в белорусском Лепеле. Легенд и вымыслов больше, чем достоверных фактов. Во многом это объясняется тем, что до сих пор уголовное дело, заведенное на палача, засекречено.

Хранится оно в управлении ФСБ Брянска. На территории Брянщины Тонька совершала преступления. В Брянске ее судили. Факты, озвученные сотрудниками и историками спецслужб, которые изучили уголовное дело палача, легли в основу новой серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси "Без срока давности. Девушка с глазами сатаны". Он выйдет в эфир 9 ноября после "Панорамы". Елена Бормотова о преступлениях Тоньки-пулеметчицы и ее поисках.

Белорусский город Лепель. Здесь более 30 лет прожила палач Тонька-пулеметчица. Только вот местные жители знали ее как Антонину Гинзбург - ветерана Великой Отечественной войны, что имела не одну правительственную награду. Правда открылась в 1978-м, когда Антонину Гинзбург арестовали сотрудники органов госбезопасности.





Это был не просто шум, это был какой-то ужас. Сложно было представить, что в наше время, которой дано было рожать детей, воспитывать их, продолжать будущее, хранить домашний очаг, была способна на такие страшные преступления, злодеяния даже, я не знаю. Жестокость - тоже мало сказать. Это что-то более страшное Вера Малиновская, учительница Боровской СШ Лепельского района им. Г. К. Жукова

Коллектив знал ее и был потрясен. Не сразу и верили даже. Да не может быть, не может быть. Она уважаемый человек, Антонина, а не Тонька-пулеметчица. Дина Грачева, библиотекарь Боровской СШ Лепельского района им. Г. К. Жукова

Розыскное дело на Тоньку-пулеметчицу было заведено в 1943-м, сразу после освобождения поселка Локоть современной Брянской области. Населенный пункт в годы Великой Отечественной стал центром так называемого Локотского самоуправления, основная задача которого - борьба с партизанами. Кураторами коллаборационистского формирования была вторая немецкая танковая армия.

Бронислав Каминский и Павел Воскобойников - первый фюрер этой автономии коллаборанской. Был убит партизанами в начале 1942 года. Его сменил Бронислав Каминский, когда Брянщина была освобождена, он стал уже генералом СС, а эта пресловутая РОНА стала одной из бригад СС, которая прославилась своей жестокостью. Ростислав Павлей, ведущий научный сотрудник Брянского государственного краеведческого музея (Россия)

35 лет шли поиски нацистской пособницы Антонины Макаровой (под этой фамилией она уходила на фронт). Не изменила данные и когда пришла на службу в Локотское самоуправление. До присяги на верность Третьему рейху она успела поучаствовать в Ельнинской операции. Под Вязьмой попала в окружение и в плен. Ей удалось бежать с Николаем Федчуком. Он и привел ее на Брянщину в деревню Красный Колодец. Там Антонину бросил. Его ждала семья. Тоня квартировала у местных жителей.

После знакомства с начальником местной полиции Антонина Макарова без документов устраивается на работу в полицию поселка Локоть. Это всего в километрах шести от Красного Колодца, где она до этого квартировала. За работу ей платили 30 немецких марок, а в качестве бонуса - бесплатное питание и проживание. Здесь ее научили стрелять из нагана и пулемета.





Пулемет системы Максима или просто "Максим". Из этого оружия девушка расстреливала своих жертв - узников локотской тюрьмы (партизан и подпольщиков), а также стариков, женщин, детей. Больше тысячи человек. Работа у Тони была палач.

У насконюшня - четыре башни были по краям. В одной башне одно было, в другой другое. А там стоял у нее пулемет. Если погода была плохая, то она стреляла прямо с башни по заключенным, которые были приговорены к расстрелу. Летом 1943-го начинается наступление Красной армии на Брянском направлении. Локотское самоуправление переводят в белорусский Лепель. Тонька в это время лечится от венерических заболеваний в госпитале в немецком тылу. Понимает, что возвращаться опасно, поэтому с немецкой частью направляется в Брест, где снова попадает в плен. Освобождают ее в 1945-м. С поддельными документами устраивается в госпиталь. Алексей Бузников, житель п. Локоть Брянского района (Россия)

В 1945 году Макарова познакомилась с Виктором Гинзбургом. Он прошел всю войну и после тяжелой контузии лечился в госпитале, где бывшая палач помогала санитаркам ухаживать за ранеными. Герой, который в одиночку уничтожил полтора десятка солдат противника, о нацистском прошлом симпатичной санитарки, естественно, не подозревал. Вскоре Антонина и Виктор стали жить вместе. В 1947-м после рождения первой дочери они расписались. Так Макарова стала Гинзбург.

У Виктора нацисты уничтожили всю семью - родителей, братьев и сестер. Они были узниками Полоцкого гетто. Поэтому в Полоцк он решил не возвращаться, с молодой женой отправился в Лепель.

Здесь родилась вторая дочь. Прожили Гинзбурги более 30 лет. До ареста жены. Кстати, дочери уже были замужем.

Тонька-пулеметчица ведь отмечала на одном из допросов, что первые десять лет она ждала стука в дверь. Затем свыклась и поняла, что если стука не произошло плюс процессы сталинской реабилитации, то соответственно можно жить дальше, ни о чем не беспокоясь. Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

После ареста Антонину Гинзбург отправили в Брянск, где она совершала преступления. Из СИЗО она ни строчки не написала родным и не просила с ними свидания. Была уверена, что получит максимум три года. Женщин ведь не расстреливают. Поэтому была спокойна и хладнокровна. Даже когда привозили в Локоть на следственный эксперимент.

Как вы думаете, выстроить 20 человек и стрелять. Жестокая. Она говорила, это моя работа. Когда ее нашли и привозили сюда в суд, тут весь район собрался. Ее, если бы не охраняла милиция (тут столько милиции было), ее бы разорвали на куски. Зинаида Бузникова,жительница п. Локоть Брянского района (Россия)

Следствие доказало 168 эпизодов преступления. Это люди, чьи имена удалось установить. 1300 жертв Тоньки-пулеметчицы и сегодня безымянные.