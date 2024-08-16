Самый хлебосольный каравай-фест "Бацькава булка" 17 августа начнется в Свислочи

Успехи и перспективы машиностроителей сказываются и на результатах в АПК. Совместная продуктивная работа дает положительные результаты. И на конвейере, и в поле, и на прилавках магазинов.

Первый каравай нового урожая уже завтра можно будет попробовать в городе Свислочи. Там стартует каравай-фест "Бацькава булка". Республиканский хлебный фестиваль уже успел стать брендом и даже получил специальную премию от главы государства.

Белорусский хлеб всегда был и остается символом жизни и процветания. В этом году сразу 2 важные даты вплели в "хлебную косичку" - 30-летие президентства и 80-летие освобождения нашей страны от фашистских захватчиков.

Какую булку правильно называть "бацькавай" и в чем художественная сила нового бренда - сюжет Нины Можейко.

Каравай-фест "Бацькава булка"

Самый ароматный и вкусный хлеб в округе. В Свислочь едут на запах со всей страны и даже наши ближайшие соседи из России не упускают возможности распробовать Беларусь на вкус. В этом году каравай нового урожая подрос - масштабировался и фестиваль. Отныне это каравай-фест. А там где хороший хлеб, там и хороший хозяин в доме.

"Бацькава булка" - это любой хлеб. "Бородинский" - "Бацькава булка",батон, сайка. Мешая тесто женскими "матулінымі" руками, все равно всегда есть "гаспадар у хаце", как и в нашей традиции, в нашей культуре - тот, кто это сохраняет. И даже мы такой лозунг вывели, что "сейбіт" на поле борется за урожай, а воин, который защищает Родину, он сеет мир. Ольга Богданович, главный режиссер каравай-феста "Бацькава булка"

Девиз каравай-феста - "Мір. Гаспадар. Дабрабыт"

"Мір. Гаспадар. Дабрабыт" - девиз каравай-феста. Простые истины танцуют, что называется от "печки". Там, где тепло, светло и вкусно - там живут и работают настоящие профи. В этом Году качества хлебопекари участвовали в конкурсе. Как и положено, победители получат медали. Но лучше всякого золота - возможность разместить лого "Бацькава булка" на своей продукции. Этот маркер станет гарантом качества.

Многовековые традиции создания авторского хлеба поддерживают и в Беларуси. Уже завтра хлебопекари со всей страны соберутся в самом сердце Свислочи, чтобы показать свое мастерство и доказать, что всем булкам - "Бацькава булка".

В Беловежской пуще проходит пленэр Белорусского союза художников

Свислочь - главные ворота из Гродненской области в Беловежскую пущу. Неподалеку от эпицентра фестивальных событий здесь, в заповедном лесу, впервые под брендом "Бацькава булка" проходит пленер Белорусского союза художников.





Пленер - это общение. Когда маститые собираются в одном месте, интересно пообщаться. Здесь все такое первозданное. Пруды заросшие, покрыты зеленой массой, на которую падает тень от деревьев, падает свет. Просвечивается, играет. Это все очень красиво.На неделю 10 маститых художников отправились в пресс-тур, да-да, все началось со сбора информации и наблюдения. Выбора сюжета, объект, а метода и, разумеется, формы.

Это просто из сердца идет. Такая энергетика. Здесь и колоски. Хлеб для меня - такой символ, колоски - возрождение. Поля, озеро, камыши - это такое вдохновение просто невероятное. Камыши шумят. Река. Светлана Воробей, художник, дизайнер





Я решил написать работу "Посвящение". Она посвящается труженикам села. Владимир Прокопцов, заслуженный деятель искусств Беларуси

С каждого мольберта пристально смотрят на зрителя детали. Повсюду приметы времени. Такая и миссия. Хотя бы на век сохранить для потомков. Например, эту церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ятвеске.

Мы хотим оставить это как наследие, чтобы наши потомки могли увидеть то, что мы сохранили для них. Леонид Величко, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза художников