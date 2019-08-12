Самый красивый звездопад года сегодня смогут наблюдать белорусы

Самый красивый звездопад года сегодня смогут наблюдать жители Северного полушария, в том числе и белорусы. Наша планета проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в атмосфере Земли, образуя эффектный звездный дождь. В этом году ждут падение 70 метеоров в час. Наблюдения можно начинать уже с одиннадцати вечера, но самый яркий момент начнется в 4:30 утра.