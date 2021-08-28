Самый молодой город Беларуси - Островцу 9 лет

Самый молодой город Беларуси готовится отмечать свой день рождения. Островцу сегодня девять! Статус города присвоен бывшему поселку городского типа практически с началом строительства неподалеку Белорусской атомной электростанции. С каждой годовщиной Островец растет. Сегодня там живут более 14 тысяч человек. Активно развивается жилищное строительство. За это время там появилось 3новых микрорайона и порядка 30 объектов социальной инфраструктуры. А в этом году открылся многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи. Там разместили библиотеку, музей, кинотеатр. Многие из социальных объектов реализованы при поддержке генподрядчика БелАЭС.

