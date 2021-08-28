ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Самый молодой город Беларуси - Островцу 9 лет

Самый молодой город Беларуси готовится отмечать свой день рождения. Островцу сегодня девять! Статус города присвоен бывшему поселку городского типа практически с началом строительства неподалеку Белорусской атомной электростанции. С каждой годовщиной Островец растет. Сегодня там живут более 14 тысяч человек. Активно развивается жилищное строительство. За это время там появилось 3новых микрорайона и порядка 30 объектов социальной инфраструктуры. А в этом году открылся многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи. Там разместили библиотеку, музей, кинотеатр. Многие из социальных объектов реализованы при поддержке генподрядчика БелАЭС.


Островец отмечает День города

Центральная городская клиническая больница - один из крупнейших объектов, который открылся в Островце в конце 2020-го. Здесь медпомощь получают жители восьми районов. К слову, праздничные мероприятия развернутся в городе ближе к вечеру. Отмечать девятый день рождения Островец будет 2дня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все