Самый ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе"

Несмотря на то, что весна по календарю несмело вступает в свои права, именно сегодняшний день у всех без исключения ассоциируется с началом настоящей весны. Когда поистине расцветает красота. Когда столько цветов и, конечно, улыбок! И, кажется, так было всегда.