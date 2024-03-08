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Самый ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе"

Несмотря на то, что весна по календарю несмело вступает в свои права, именно сегодняшний день у всех без исключения ассоциируется с началом настоящей весны. Когда поистине расцветает красота. Когда столько цветов и, конечно, улыбок! И, кажется, так было всегда.

Смотрите самый ностальгический эпизод с проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких.

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