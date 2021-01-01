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Самый семейный и домашний Новый год
Безусловно, первое место в новогодних пожеланиях - это пожелание здоровья. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 955. Для всего мира приход 2021-го будет самым тихим в истории празднования Нового года. Это уже очевидно.
Рассказывает Олег Романов.
Эта новогодняя ночь во многих странах выдалась непривычно спокойной и тихой. Улицы пустынны, на площадях нет толп народа и массовых гуляний. И это неудивительно - карантин изменил даже главную ночь в году. Праздничные торжества отменены, а комендантский час введен во многих столицах планеты: людям невозможно даже выйти из дома.
Потому Новый год выдался, пожалуй, самым семейным и домашним за многие десятилетия.
Россия встретила Новый год как всегда - целых 11 раз - именно столько часовых поясов на ее территории. Начиная с Владивостока и заканчивая Калининградом. Обычно многолюдная Красная площадь в Москве в этот раз была пустой - ее закрыли для посещений уже в 6 часов вечера.
Штрафы и схватка с полицией в новогоднюю ночь во Франции
Провести новогоднюю ночь дома пришлось и практически всей Европе. Во Франции после 8 вечера в силу вступил комендантский час. За порядком строжайше следили наряды полиции - по всей стране более ста тысяч жандармов. Нарушителям выписывали штрафы.
Непокорные французы кое-где вступали в схватки с полицией: например, в Льероне даже сожгли машину жандармов, а блюстителям порядка самим нанесли телесные повреждения.
Новогодние беспорядки в США
Не обошлось без новогодних беспорядков и Соединенных Штатах. В мятежном Портленде в ожесточенные схватки с полицией вступили активисты антифа. Блюстители порядка были вынуждены применить дубинки и резиновые пули. Им отвечали залпами шутих и петард.
Шоу дронов вместо фейерверка в Лондоне
В Лондоне Биг-Бен отсчитал не только последние секунды 2020 года, но и последние мгновения до официального Брексита. Традиционный фейерверк в Лондоне из-за строжайшего карантина отменили, зато для британцев устроили шоу дронов. 300 маленьких беспилотников рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года.
Традиционный спуск шара в Нью-Йорке прошел почти без зрителей
А вот, пожалуй, одна из самых известных площадей мира - Таймс Сквер в Нью-Йрке. Здесь новогодняя вечеринка все-таки состоялась. По сравнению с прошлыми годами было тоже непривычно пусто. Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов состоялся практически без зрителей, хотя обычно посмотреть на зрелище приезжают сотни тысяч людей. В этот раз на церемонии присутствовали всего несколько десятков - в основном медики.
Грандиозный фейерверк в Новой Зеландии
Без фейерверков, конечно, не обошлось. Красочные кадры поступают со всего мира! Первыми 2021-й встретили в Китае, Австралии и Японии.
А еще в Новой Зеландии. Там не отказали себе в удовольствии устроить грандиозный фейерверк.
Тихий и яркий Новый год
То же и дисциплинированные японцы. Из-за рекордных эпидемических показателей островитяне предпочли остаться дома. Однако небо в Токио минувшей ночью выглядело феерично.
Новый год на Мадейре почти без ограничений
Больше всего повезло, пожалуй, португальцам. Здесь открыты все рестораны и увеселительные заведения, а из ограничений введено одно - обязательное ношение маски. Потому на фантастический салют, который устроили власти острова Мадейра, собрались поглядеть тысячи людей. Город Фуншал, где это происходило, буквально купался в море огня - безопасного и необыкновенно красочного.
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