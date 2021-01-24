Самый таинственный музей открыли после реставрации в Брестской крепости

Пятый форт построили 140 лет назад - и для своего времени он был несокрушимым сооружением. Главная привлекательность для туристов - это подземные коридоры. В военных лабиринтах можно запросто заблудиться без экскурсовода. Во время реконструкции восстановили казарменный быт, даже сделали точные копии орудий и воздушных шаров.

Пятый форт стал уже третьим музеем, который открыли в Брестской крепости за последние три года. Команда архитекторов, историков, художников и строителей провела масштабную работу. Ее результатом стали объекты, уникальные не только для страны, но и СНГ. Огромные усилия в первую очередь направлены на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.

О том, как по деталям сохраняют память о героическом подвиге, репортаж Марии Тройнич.

Еще есть порох в пороховницах: даже спустя сто с лишним лет Пятый форт по-прежнему неприступен. Реставрацию укрепсооружения сделали максимально реалистичной. Воссоздали даже громоздкие орудия. Чтобы сделать точную копию пушки, пришлось работать со старинными архивными чертежами Российской империи.

Пятый форт построили в 1880 году. Для своего времени он был несокрушимым сооружением. Вокруг - рвы, затопленные водой, и металлические шипы. Чтобы подобраться к форту, во время реставрации строителям пришлось строить плоты.

Брестская крепость - крепость первого класса. Это значит - очень мощная. Наверху, в казармах, солдаты жили и проходили обучение. А во время нападения врага спускались вниз - в безопасное место. Толщина стен подземных коридоров - три метра. Такую броню не в силах пробить даже современная артиллерия. Здесь можно было переждать обстрел. Для комфорта военнослужащих даже сделали скамейки.

Скамейки и другие элементы казарменного быта обновили в точности. В экспозиционном зале можно увидеть старинную канцелярию. И даже корзину воздушного шара в натуральную величину.

Часть экспозиции составили оригинальные артефакты. А то, чего не хватало, восстанавливали по архивным фотографиям. Во время реставрации стены форта обнажили некоторые тайны: так, в одном из капониров появились фрагменты надписи на немецком языке. Скорее всего, ее сделали солдаты Первой мировой войны. Но что именно она означает - специалистам еще предстоит выяснить.







Подземные ходы - главная туристическая притягательность форта. Сюда не попадает дневной свет, а на потолках, как в пещере, растут сталактиты. Правда, побродить по таинственным лабиринтам можно только в сопровождении экскурсовода. Чтобы пустые казармы наполнились атмосферой прошлого, провели колоссальную работу. Вокруг каждого зала, почти как в кино, разворачивали целую драматургию со сценарием, полностью основанным на реальных событиях. Для художника Юрия Сухова это уже не первый музейный проект в Брестской крепости. По его словам, в такой творческой работе нет места художественному вымыслу.

На реставрацию Пятого форта ушло два года. Масштабная реконструкция стала совместным проектом Беларуси и России

Главная мощь Брестской крепости сосредоточена не в монолитных бетонных укреплениях, а в несокрушимой силе духа. О подвиге героев, которые стояли насмерть, сегодня знает весь мир. История легендарных боев неразрывно связана с именем Петра Гаврилова. Майор возглавил последний очаг сопротивления цитадели. Именно последним защитникам - тем, кто стоял до конца, несмотря на раны и нестерпимую жажду, посвящен музей "Восточный форт". Его открыли полгода назад на исторически точном месте.

В этих казармах развернулись самые жестокие бои за цитадель. На входе посетителей встречают тени защитников: их создали с помощью особой технологии из света, стекла и рисунка - как символ личной и общей трагедии. В залах очень мало табличек с информацией и привычных музейных стендов. В героическую атмосферу вовлекает рассказ экскурсовода и реконструкция военной обстановки. Все сделано для того, чтобы посетитель через свои эмоции и переживания почувствовал себя частью экспозиции.





Под стеклянными витринами выставили и настоящие реликвии. Например, знамя 393-го отдельного артиллерийского зенитного дивизиона. Когда враг напал на крепость, красноармейцы накрыли материю ведром и закопали в казематах. А уже после войны защитники вернулись в цитадель и отыскали символ. В соседнем зале - макет 1800-килограммовой немецкой бомбы. За сокрушительность ее прозвали "Сатана". Именно такую бомбу сбросили на небольшую группу выживших защитников 29 июня 1941 года. Все это показывает, какими нечеловеческими усилиями доставалась Победа. Трагические события отразили настолько реалистично, что порой сложно сдержать слезы. Это и есть главная цель большой командной работы создателей музея: чтобы память жила в поколениях - нужно дотронуться до сердца.