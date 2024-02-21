Самый высокий показатель за всю историю: число детей-беженцев в мире превысило 50 млн

Число детей-беженцев в мире превысило 50 миллионов. Это самый высокий показатель за всю историю, причем с 2010 года он увеличился более чем вдвое, говорится в докладе организации Save the Children. Чаще всего несовершеннолетние вынуждены покидать свои дома по причине войн, последствий изменения климата и бедности. Только за прошлый год место жительства сменили свыше 10 миллионов детей. Больше всего страдают ребята в Судане и Сомали. А по данным ЮНИСЕФ, в результате новой эскалации вооруженного конфликта в секторе Газа 17 тысяч детей стали сиротами.