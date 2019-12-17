Самый юный барбер Беларуси живет в Молодечно

Артем Аврайцевич в свои 14 лет мастерски владеет ножницами и бритвой. Впервые школьник взял в руки инструмент парикмахера в 12 лет. И сейчас совершенно освоил искусство мужских стрижек и имеет своих клиентов. Неоднократный победитель республиканских и международных конкурсов среди профессионалов. Иногда Артем выезжает и за пределы салона. Стрижет подростков в школах-интернатах, организовывает открытые парикмахерские на областных мероприятиях.



В следующем году Артем планирует поступать в колледж. Решил стать парикмахером. На днях школьнику исполнилось 14, поэтому теперь он сможет официально трудоустроиться и получать деньги за свою работу.



