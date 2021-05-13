Российская вакцина "Спутник V" стала способом привлечения туристов в Сан-Марино. В больницах микрогосударства нет ни одного COVID-пациента, и 25 тысяч человек из 34-х тысяч населения привиты "Спутником V". Поэтому власти Сан-Марино решили открыть новый вид туризма - вакцинный. Начиная с 17 мая любой неитальянец может приехать на север Италии и поставить себе две дозы "Спутника V" за 50 евро. Российская сторона готова помочь с поставками препарата.