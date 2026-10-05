Санатории Беларуси фиксируют рост спроса и экспорта услуг

Современные медицинские процедуры, комфортные условия и высокий сервис. Белорусские санатории сегодня работают с высокой загрузкой, а спрос на оздоровительный отдых только растет. В Минском районе обсудили развитие сферы и результаты работы. Только за первое полугодие выручка здравниц превысила 700 млн рублей. Минская область здесь в числе лидеров - в центральный регион приезжают за качественным оздоровлением и новыми услугами.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"По итогам полугодия сохраняется устойчивый спрос на данный вид услуг. Динамика по основным показателям деятельности положительная: например, общая выручка выросла на 13 %, также наблюдается рост по дополнительным платным медицинским услугам на уровне 15 %. Традиционно пользуются спросом санаторно-курортные услуги и среди иностранных граждан".

Отечественные здравницы давно стали узнаваемым брендом и за пределами страны. За последние полгода в белорусских санаториях отдохнули более 100 тыс. иностранцев, а экспорт услуг составил почти 250 млн рублей. Специалисты рассчитывают, что до конца года в Минской области и по всей стране успеют принять гостей почти из 80 стран мира.