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Санатории Минской области разнообразят экспорт услуг

Санатории Минской области в этом году намерены разнообразить экспорт услуг. Акцент на туристах из европейских стран. Особая роль в привлечении гостей здравниц и у безвизового режима. Тренд этого сезона - диагностика и лечение, а также богатство СПА-услуг, где кроме воды в процедурах используются дикие ягоды и лен. Кроме того, в этом году продолжится и укрепление материальной базы для лечения пациентов.

В прошлом году экспорт услуг увеличился на 13 %. А среднегодовая заполняемость санаториев превысила 80 %.

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