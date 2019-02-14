Санатории Минской области разнообразят экспорт услуг

Санатории Минской области в этом году намерены разнообразить экспорт услуг. Акцент на туристах из европейских стран. Особая роль в привлечении гостей здравниц и у безвизового режима. Тренд этого сезона - диагностика и лечение, а также богатство СПА-услуг, где кроме воды в процедурах используются дикие ягоды и лен. Кроме того, в этом году продолжится и укрепление материальной базы для лечения пациентов.