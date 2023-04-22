Санатории - визитная карточка как Алтайского края, так и Беларуси

Санатории - это визитная карточка как Алтайского края, так и Беларуси. Взгляды на развитие этого вида туризма у нас совпадают. Те же водные процедуры, лечебные массажи и обертывания, профилактика организма и спортивные упражнения. Акцент - именно на оздоровлении. Об этом рассказала корреспондент АТН в специальном репортаже "Алтайские высоты".

Но рынок требует осовременивать традиционные подходы, становиться более гибкими и формировать новые предложения, чтобы привлечь клиентов.

Беларусь и Белокуриха - две локации в Союзном государстве, которые привлекают любителей санаторного релакса. Как таковой конкуренции нет. На Алтай едут преимущественно сибиряки, а к нам - жители Центральной России. Но бывают исключения из этого правила. В Белокурихе периодически отдыхают и белорусы! И здесь ждут увеличения турпотока!

Не зря говорят, что Алтай - это Россия в миниатюре. Только здесь за несколько часов можно выехать из засушливой степи и через густую тайгу добраться до снежных гор. А еще увидеть, как одновременно успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство и туризм. И понять, что белорусов здесь рады видеть всегда! Алтай для нас - регион больших высот, которые мы успешно покоряем.