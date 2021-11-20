Санаторий "Беларусь" в Друскининкае примет более 70 детей из Гродненской области

Более 70 детей из Гродненского региона отправились на оздоровление в санаторий "Беларусь" в Друскининкай. Это первая поездка после долгого перерыва. Детей везут на двух автобусах в сопровождении взрослых. В санатории они проведут три недели - оздоровление будет проходить без отрыва от учебы.



Ожиданиями от долгожданного приезда белорусов с нами поделился главный врач санатория Илья Епифанов. Напомним, из-за санкций ЕС санаторий долгое время не мог полноценно работать. Ожидается, что следующая группа детей из Гродненской и Витебской областей отправится на оздоровление в санаторий "Беларусь" 11 декабря.